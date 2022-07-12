Розслідуються расистські та гомофобні висловлювання легенди Формули-1 про Хемілтона

Нельсон Піке потрапив в серйозний скандал

Федеральний суд Бразилії зобов'язав правоохоронців провести розслідування з расистських і гомофобних висловлювань триразового чемпіона Формули-1 Нельсона Піке щодо семиразового чемпіона Ф-1 Льюїса Хемілтона, повідомляє Sky Sports.

Відомо, що Піке вжив расистське слово щодо Хемілтона.

Потім Піке вибачився перед Льюїсом, але пізніше заявив, що не зробив нічого поганого.

Позов до суду направили чотири правозахисні організації, які тепер вимагають стягнути з Піке штраф в 10 мільйонів бразильських реалів (1,86 млн доларів) за моральну шкоду, заподіяну темношкірим людям і представникам ЛГБТ-спільноти.

Нагадаємо, раніше Хемілтон виявився на подіумі за підсумками Гран-прі Австралії.