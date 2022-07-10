Леклер виграв гонку вдома у Red Bull, Алонсо з 19-го місця підійнявся в очки
Пілот Ferrari Шарль Леклер здобув свою третю в сезоні і першу за три місяці перемогу.
Монегаск стартував з другого місця в гонці Гран-прі Австрії, але фінішував першим, вигравши боротьбу у лідера сезону Макса Ферстаппена. Він вперше в кар'єрі виграв гонку, коли не стартував з поулу. І, таким чином, приніс скудерії другу перемогу поспіль, чого ще не траплялося в сезоні.
Карлос Сайнс міг оформити для Ferrari золотий дубль, однак в кінці гонки в нього загорівся двигун і, відповідно, гонщик був змушений зійти. В контексті боротьби за Кубок конструкторів варто відзначити й схід Серхіо Переса.
Доповнив подіум Льюїс Хемілтон, що став третім вже на третьому гран-прі поспіль. При цьому, стартував він восьмим.
Однак найбільший прорив вдався Фернандо Алонсо, який стартував 19-м, та наприкінці все ж заїхав в очкову зону.
До речі, найкращим гонщиком дня став Мік Шумахер, що продемонстрував свій найкращий результат в кар’єрі – шосте місце.
Гран-прі Австрії
1. Шарль Леклер («Феррарі») – 71 коло
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,532
3. Льюїс Гемілтон («Мерседес») +41,217
4. Джордж Рассел («Мерседес») +58,972
5. Естебан Окон («Альпін») +1.08,436
6. Мік Шумахер («Хаас») +1 коло
7. Ландо Норріс («Макларен») +1 коло
8. Кевін Магнуссен («Хаас») +1 коло
9. Даніель Ріккардо («Макларен») +1 коло
10. Фернандо Алонсо («Альпін») +1 коло
11. Валттері Боттас («Альфа Ромео») +1 коло
12. Алекс Албон («Вільямс») +1 коло
13. Ланс Стролл («Астон Мартін») +1 коло
14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1 коло
15. П’єр Гаслі («Альфа Таурі») +1 коло
16. Себастьян Феттель («Астон Мартін») +1 коло
17. Юкі Цунода (Альфа Таурі) +1 коло
Зійшли:
Карлос Сайнс («Феррарі»)
Ніколас Латіфі («Вільямс»)
Серхіо Перес («Ред Булл»)