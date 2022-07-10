Леклер виграв гонку вдома у Red Bull, Алонсо з 19-го місця підійнявся в очки

Карлос Сайнс їхав другим, але знявся через двигун, який запалав

Пілот Ferrari Шарль Леклер здобув свою третю в сезоні і першу за три місяці перемогу.

Монегаск стартував з другого місця в гонці Гран-прі Австрії, але фінішував першим, вигравши боротьбу у лідера сезону Макса Ферстаппена. Він вперше в кар'єрі виграв гонку, коли не стартував з поулу. І, таким чином, приніс скудерії другу перемогу поспіль, чого ще не траплялося в сезоні.

Карлос Сайнс міг оформити для Ferrari золотий дубль, однак в кінці гонки в нього загорівся двигун і, відповідно, гонщик був змушений зійти. В контексті боротьби за Кубок конструкторів варто відзначити й схід Серхіо Переса.

Доповнив подіум Льюїс Хемілтон, що став третім вже на третьому гран-прі поспіль. При цьому, стартував він восьмим.

Однак найбільший прорив вдався Фернандо Алонсо, який стартував 19-м, та наприкінці все ж заїхав в очкову зону.

До речі, найкращим гонщиком дня став Мік Шумахер, що продемонстрував свій найкращий результат в кар’єрі – шосте місце.

Гран-прі Австрії

1. Шарль Леклер («Феррарі») – 71 коло

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,532

3. Льюїс Гемілтон («Мерседес») +41,217

4. Джордж Рассел («Мерседес») +58,972

5. Естебан Окон («Альпін») +1.08,436

6. Мік Шумахер («Хаас») +1 коло

7. Ландо Норріс («Макларен») +1 коло

8. Кевін Магнуссен («Хаас») +1 коло

9. Даніель Ріккардо («Макларен») +1 коло

10. Фернандо Алонсо («Альпін») +1 коло

11. Валттері Боттас («Альфа Ромео») +1 коло

12. Алекс Албон («Вільямс») +1 коло

13. Ланс Стролл («Астон Мартін») +1 коло

14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1 коло

15. П’єр Гаслі («Альфа Таурі») +1 коло

16. Себастьян Феттель («Астон Мартін») +1 коло

17. Юкі Цунода (Альфа Таурі) +1 коло

Зійшли:

Карлос Сайнс («Феррарі»)

Ніколас Латіфі («Вільямс»)

Серхіо Перес («Ред Булл»)