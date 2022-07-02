Сайнс завоював свій перший поул в кар’єрі, Ферстаппен також стартуватиме з першого ряду
Пілот Ferrari Карлос Сайнс після другого місця в Канаді виграв кваліфікацію Гран-прі Великої Британії і вперше в кар’єрі завоював поул-позицію.
Разом з ним з першого ряду стартуватиме лідер чемпіонату Макс Ферстаппен з Red Bull. Семиразовий переможець кваліфікації в Сільверстоуні Льюїс Гемілтон став п’ятим.
Результати кваліфікації Гран-прі Великої Британії
1. Карлос Сайнс («Феррарі») – 1.40,983
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,072
3. Шарль Леклер («Феррарі») +0,315
4. Серхіо Перес («Ред Булл») +0,633
5. Льюїс Гемілтон («Мерседес») +1,012
6. Ландо Норріс («Макларен») +1,101
7. Фернандо Алонсо («Альпін») +1,133
8. Джордж Рассел («Мерседес») +1,178
9. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,736
10. Ніколас Латіфі («Вільямс») +22,112
Вибули після другого сегмента:
11. П’єр Гаслі («Альфа Таурі») +3,047
12. Валттері Боттас («Альфа Ромео») +3,577
13. Юкі Цунода («Альфа Таурі») +3,656
14. Даніель Ріккардо («Макларен») +3,700
15. Естебан Окон («Альпін») +4,535
Вибули після першого сегмента:
16. Алекс Албон («Вільямс») +2,949
17. Кевін Магнуссен («Хаас») +3,030
18. Себастьян Феттель («Астон Мартін») +3,537
19. Мік Шумахер («Хаас») +3,579
20. Ланс Стролл («Астон Мартін») +4,301