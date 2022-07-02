Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
21:10
Баскетбол. Чемпіонат світу 2023. Кваліфікація. Україна - Грузія

Сайнс завоював свій перший поул в кар’єрі, Ферстаппен також стартуватиме з першого ряду

Відбулася кваліфікація Гран-прі Великої Британії
Автоспорт Формула-1
18:44
Сайнс завоював свій перший поул в кар’єрі, Ферстаппен також стартуватиме з першого ряду

Пілот Ferrari Карлос Сайнс після другого місця в Канаді виграв кваліфікацію Гран-прі Великої Британії і вперше в кар’єрі завоював поул-позицію.

Разом з ним з першого ряду стартуватиме лідер чемпіонату Макс Ферстаппен з Red Bull. Семиразовий переможець кваліфікації в Сільверстоуні Льюїс Гемілтон став п’ятим.

Результати кваліфікації Гран-прі Великої Британії

1. Карлос Сайнс («Феррарі») – 1.40,983

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,072

3. Шарль Леклер («Феррарі») +0,315

4. Серхіо Перес («Ред Булл») +0,633

5. Льюїс Гемілтон («Мерседес») +1,012

6. Ландо Норріс («Макларен») +1,101

7. Фернандо Алонсо («Альпін») +1,133

8. Джордж Рассел («Мерседес») +1,178

9. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,736

10. Ніколас Латіфі («Вільямс») +22,112

Вибули після другого сегмента:

11. П’єр Гаслі («Альфа Таурі») +3,047

12. Валттері Боттас («Альфа Ромео») +3,577

13. Юкі Цунода («Альфа Таурі») +3,656

14. Даніель Ріккардо («Макларен») +3,700

15. Естебан Окон («Альпін») +4,535

Вибули після першого сегмента:

16. Алекс Албон («Вільямс») +2,949

17. Кевін Магнуссен («Хаас») +3,030

18. Себастьян Феттель («Астон Мартін») +3,537

19. Мік Шумахер («Хаас») +3,579

20. Ланс Стролл («Астон Мартін») +4,301

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Карлос Сайнс Гран-прі Великобританії

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Ферстаппен став тріумфатором Гран-прі Азербайджану. Перес – другий, Расселл – третій
Ферстаппен став тріумфатором Гран-прі Азербайджану. Перес – другий, Расселл – третій
Автоспорт Формула-1
12 червня 17:21

Новини: Автоспорт

Сайнс завоював свій перший поул в кар’єрі, Ферстаппен також стартуватиме з першого ряду
Сайнс завоював свій перший поул в кар’єрі, Ферстаппен також стартуватиме з першого ряду
Формула-1
18:44
Гемілтон: «Підтримка путіна – поза моїм розумінням. Нам більше не потрібно слухати тих, хто підтримує війну»
Гемілтон: «Підтримка путіна – поза моїм розумінням. Нам більше не потрібно слухати тих, хто підтримує війну»
Формула-1
01 липня 19:59
«Я готовий підставитися під кулю за першокласну людину путіна». Екклстоун вважає, що суттєве зусилля «коміка» Зеленського завершило би війну
«Я готовий підставитися під кулю за першокласну людину путіна». Екклстоун вважає, що суттєве зусилля «коміка» Зеленського завершило би війну
Формула-1
30 червня 19:22
Расселл: «У нас ще є шанс виграти титул – не бачу причин вважати інакше»
Расселл: «У нас ще є шанс виграти титул – не бачу причин вважати інакше»
Формула-1
29 червня 21:00
Red Bull розірвав контракт з юніором команди через расистське висловлювання на стримі
Red Bull розірвав контракт з юніором команди через расистське висловлювання на стримі
Формула-1
28 червня 20:20
Перес: «Зараз я набагато комфортніше відчуваю себе за кермом боліда Red Bull»
Перес: «Зараз я набагато комфортніше відчуваю себе за кермом боліда Red Bull»
Формула-1
26 червня 22:20
Столиця Іспанії бажає проводити Гран-прі Формули-1
Столиця Іспанії бажає проводити Гран-прі Формули-1
Формула-1
24 червня 17:23
Хемілтон попросив команду експериментувати на машині Рассела
Хемілтон попросив команду експериментувати на машині Рассела
Формула-1
24 червня 14:33
Red Bull витурив свого юніора через расистське висловлювання
Red Bull витурив свого юніора через расистське висловлювання
Формула-1
22 червня 14:54
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
13
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Бокс Професійний бокс
27 червня 19:57
3
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Інші
28 червня 07:21
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Всі новини