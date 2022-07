Сайнс здобув першу перемогу в кар’єрі на драматичному Гран-прі Великої Британії

Фото: Формула-1

В Великій Британії завершився 10 етап Гран-прі Формули-1 сезону-2022.



Вперше в кар’єрі перемогу здобув пілот Ferrari Карлос Сайнс. В кінцівці гонки іспанець скористався поломками боліду Шарля Леклера, обігнав монегаска та поїхав до дебютної вікторії в «Королеві автоспорту».

Гонка розпочалася з моторошного епізоду. Джордж Рассел зіштовхнувся з П’єром Гаслі та Чжоу Гуанью. Китайця перевернуло та винесло за межі траси. Завдяки Halo пілоту Alfa Romeo вдалося вціліти. Огляд у лікарів не виявив ніяких проблем зі здоров’ям.

Following an incident at the start of the race Alex Albon and Zhou Guanyu have been taken to the medical centre. Both drivers are conscious and continue to be evaluated. Further updates will be given in due course. pic.twitter.com/mUenaHpTYO