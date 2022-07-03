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Сайнс здобув першу перемогу в кар’єрі на драматичному Гран-прі Великої Британії

Вперше в сезоні на подіумі не було ні Ферстаппена, ні Леклера
Автоспорт Формула-1
20:23
Сайнс здобув першу перемогу в кар’єрі на драматичному Гран-прі Великої Британії
Фото: Формула-1

В Великій Британії завершився 10 етап Гран-прі Формули-1 сезону-2022.

Вперше в кар’єрі перемогу здобув пілот Ferrari Карлос Сайнс. В кінцівці гонки іспанець скористався поломками боліду Шарля Леклера, обігнав монегаска та поїхав до дебютної вікторії в «Королеві автоспорту».

Гонка розпочалася з моторошного епізоду. Джордж Рассел зіштовхнувся з П’єром Гаслі та Чжоу Гуанью. Китайця перевернуло та винесло за межі траси. Завдяки Halo пілоту Alfa Romeo вдалося вціліти. Огляд у лікарів не виявив ніяких проблем зі здоров’ям.

Лідер особистого заліку Макс Ферстаппен також потрапив в аварію і через технічні проблеми фінішував лише сьомим. Та в боротьбу за високі місця втрутився інший пілот Red Bull – Серхіо Перес. Мексиканець зумів обійти Леклера та Льюїса Хемілтона та зайняти друге місце на подіумі. Доповнив п’єдестал семиразовий чемпіон Ф-1.

Вперше в кар’єрі в залікові бали заїхав Мік Шумахер. Гонщик Haas навіть міг стати сьомим, та для спроби атаки Ферстаппена не вистачило часу.

Результат Гран-прі Великобританії:

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Карлос Сайнс Шарль Леклер Серхіо Перес Льюїс Хемілтон Макс Ферстаппен

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