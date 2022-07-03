Сайнс здобув першу перемогу в кар’єрі на драматичному Гран-прі Великої Британії

Вперше в сезоні на подіумі не було ні Ферстаппена, ні Леклера

Фото: Формула-1

В Великій Британії завершився 10 етап Гран-прі Формули-1 сезону-2022.



Вперше в кар’єрі перемогу здобув пілот Ferrari Карлос Сайнс. В кінцівці гонки іспанець скористався поломками боліду Шарля Леклера, обігнав монегаска та поїхав до дебютної вікторії в «Королеві автоспорту».

Гонка розпочалася з моторошного епізоду. Джордж Рассел зіштовхнувся з П’єром Гаслі та Чжоу Гуанью. Китайця перевернуло та винесло за межі траси. Завдяки Halo пілоту Alfa Romeo вдалося вціліти. Огляд у лікарів не виявив ніяких проблем зі здоров’ям.

Following an incident at the start of the race Alex Albon and Zhou Guanyu have been taken to the medical centre. Both drivers are conscious and continue to be evaluated. Further updates will be given in due course. pic.twitter.com/mUenaHpTYO — Formula 1 (@F1) July 3, 2022

Лідер особистого заліку Макс Ферстаппен також потрапив в аварію і через технічні проблеми фінішував лише сьомим. Та в боротьбу за високі місця втрутився інший пілот Red Bull – Серхіо Перес. Мексиканець зумів обійти Леклера та Льюїса Хемілтона та зайняти друге місце на подіумі. Доповнив п’єдестал семиразовий чемпіон Ф-1.

LAP 48/52



Hamilton now wrestles P3 away from Leclerc



What a finish! #BritishGP #F1 pic.twitter.com/RpXtq5wq4S — Formula 1 (@F1) July 3, 2022

Вперше в кар’єрі в залікові бали заїхав Мік Шумахер. Гонщик Haas навіть міг стати сьомим, та для спроби атаки Ферстаппена не вистачило часу.

Результат Гран-прі Великобританії: