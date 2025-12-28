Олег Гончар

Руководство Формули-1 повідомило командам, що Гран-прі Іспанії 2026 року пройде на новій трасі MadRing у Мадриді. Інформацію опублікувало видання Auto sport Web.

Підтвердження надійшло після візиту технічних спеціалістів FIA на трасу. Організатори етапу в Барселоні сподівалися на проблеми в Мадриді та розраховували зберегти гонку в Каталонії.

Довжина MadRing — майже 5,5 км, з яких 1,5 км — дороги загального користування. Формула-1 називає її «гібридною». Трасу спроектувала компанія Dromo, яка працювала над Зандвоортом і Сепангом.

Це оголошення завершує перехід Гран-прі Іспанії з Барселони до Мадрида з 2026-го року.

Нагадаємо, раніше Макс Ферстаппен звинуватив половину команд Формули-1 у чітерстві.