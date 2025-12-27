Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен запевнив, що частина команд Королеви автоспорту, намагаючись знайти межі дозволеного, порушує технічний регламент. Пілота Red Bull цитує f1analytic.com:

Звичайно, ви завжди намагаєтеся знайти межу – усі ми це робимо. А іноді нам це сходить з рук – нас не завжди перевіряють. Думаю, якщо перевіряти всі команди на кожній гонці, половина з них точно виявиться з порушеннями.

Але FIA тоді знадобилося багато людей, це просто неможливо. Порушення McLaren? То був для мене ранній різдвяний подарунок. Принаймні це трохи оживило ситуацію. Інакше не говорили, що Абу-Дабі такий близький. Для Формули-1, гадаю, це було позитивно, та й для мене теж.