Ферстаппен звинуватив половину команд Формули-1 у чітерстві
Макс заявив, що всі колективи намагаються знайти дозволену межу
19 хвилин тому
Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен запевнив, що частина команд Королеви автоспорту, намагаючись знайти межі дозволеного, порушує технічний регламент. Пілота Red Bull цитує f1analytic.com:
Звичайно, ви завжди намагаєтеся знайти межу – усі ми це робимо. А іноді нам це сходить з рук – нас не завжди перевіряють. Думаю, якщо перевіряти всі команди на кожній гонці, половина з них точно виявиться з порушеннями.
Але FIA тоді знадобилося багато людей, це просто неможливо. Порушення McLaren? То був для мене ранній різдвяний подарунок. Принаймні це трохи оживило ситуацію. Інакше не говорили, що Абу-Дабі такий близький. Для Формули-1, гадаю, це було позитивно, та й для мене теж.
Нагадаємо, що Гран-Прі Португалії повертається у Ф-1.
