Столиця Іспанії бажає проводити Гран-прі Формули-1

Влада регіону вже відправили лист керівництву серії

Мадрид / Фото - Twitter

Уряд автономної спільности Мадрида повідомило про бажання проводити Гран-прі Формули-1.Влада провінції опублікували лист, відправлений керівнику серіїі повідомили, що готові підписати відповідні угоди для організації гонки.Як повідомляєз посиланням на El Confidencial, мадридці не збираються проводити міську гонку. У той же час поки неясно, яка траса може прийняти етап.Гран-прі Іспанії проводиться в Барселоні, контракт з автодромом діє до 2026 року. Раніше країна приймала по два етапи за сезон – зокрема, з 2008 по 2012 рік проходили гонки в Валенсії.