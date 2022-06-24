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Столиця Іспанії бажає проводити Гран-прі Формули-1

Влада регіону вже відправили лист керівництву серії
Автоспорт Формула-1
17:23
Столиця Іспанії бажає проводити Гран-прі Формули-1
Мадрид / Фото - Twitter
Уряд автономної спільности Мадрида повідомило про бажання проводити Гран-прі Формули-1.

Влада провінції опублікували лист, відправлений керівнику серії Стефано Доменікалі і повідомили, що готові підписати відповідні угоди для організації гонки.

Як повідомляє GPblog.com з посиланням на El Confidencial, мадридці не збираються проводити міську гонку. У той же час поки неясно, яка траса може прийняти етап.

Гран-прі Іспанії проводиться в Барселоні, контракт з автодромом діє до 2026 року. Раніше країна приймала по два етапи за сезон – зокрема, з 2008 по 2012 рік проходили гонки в Валенсії.

Результати Гран - при Канади.
Володимир Кириченко
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Новини: Автоспорт

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