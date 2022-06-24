Кваліфікація Гран-прі Канади – другий поул Ферстаппена в сезоні, Алонсо вперше за 10 років стартуватиме з першого ряду
Столиця Іспанії бажає проводити Гран-прі Формули-1
Влада регіону вже відправили лист керівництву серії
Мадрид / Фото - TwitterУряд автономної спільности Мадрида повідомило про бажання проводити Гран-прі Формули-1.
Влада провінції опублікували лист, відправлений керівнику серії Стефано Доменікалі і повідомили, що готові підписати відповідні угоди для організації гонки.
Як повідомляє GPblog.com з посиланням на El Confidencial, мадридці не збираються проводити міську гонку. У той же час поки неясно, яка траса може прийняти етап.
Гран-прі Іспанії проводиться в Барселоні, контракт з автодромом діє до 2026 року. Раніше країна приймала по два етапи за сезон – зокрема, з 2008 по 2012 рік проходили гонки в Валенсії.
Результати Гран - при Канади.
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