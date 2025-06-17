Таїланд погодився виділити космічну суму на проведення Гран-прі Формули-1 у Бангкоку
Контракт на 5 років?
близько 1 години тому
Гран-прі Бангкоку / Фото - lustermagazine.com
Уряд Таїланду погодився виділити 1,2 млрд доларів на проведення Гран-прі Формули-1 в Бангкоку (Таїланд). Про це повідомляє The Race.
Сторони вели перемовини декілька місяців, протягом них були проведені зустрічі прем'єр-міністра країни Петонгтарна Чинавата з генеральним директором Формули-1 Стефано Доменікалі.
Сьогодні, 17 червня, на засіданні кабінету міністрів Таїланду було схвалено подання офіційної пропозиції щодо подання початкового 5-річного контракту Формулі-1.
Очікується, що гонка буде фінансуватись приватним сектором з державними коштами як резервом.
Нагадаємо, Джордж Расселл здобув перемогу на Гран-прі Канади.
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