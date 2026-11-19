Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон заявив, що не очікує проблем у подальшій боротьбі на трасі зі своїм напарником по Ferrari Шарлем Леклером. Британський пілот зазначив, що після нещодавніх суперечок гонщики детально обговорили спірні епізоди та дійшли повного порозуміння, повідомляє RacingNews365.

Я не думаю, що це буде складно. Вважаю, що Шарль — чудовий гонщик. Ми детально обговорили подібні ситуації, зокрема те, що відбувається, коли ми опускаємо візори. Тепер абсолютно зрозуміло, що ми розуміємо один одного, знаємо межі один одного і поділяємо спільну кінцеву мету — досягти найкращого результату для команди.

Тому я не думаю, що в майбутньому це стане проблемою. У мене немає жодних побоювань чи занепокоєнь щодо боротьби з ним, і я не думаю, що в нього є якісь побоювання щодо боротьби зі мною.