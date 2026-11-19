«Тепер ми розуміємо один одного». Хемілтон та Леклер вирішили конфлікт у Ferrari
Британець оцінив перспективи боротьби зі своїм напарником
Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон заявив, що не очікує проблем у подальшій боротьбі на трасі зі своїм напарником по Ferrari Шарлем Леклером. Британський пілот зазначив, що після нещодавніх суперечок гонщики детально обговорили спірні епізоди та дійшли повного порозуміння, повідомляє RacingNews365.
Я не думаю, що це буде складно. Вважаю, що Шарль — чудовий гонщик. Ми детально обговорили подібні ситуації, зокрема те, що відбувається, коли ми опускаємо візори. Тепер абсолютно зрозуміло, що ми розуміємо один одного, знаємо межі один одного і поділяємо спільну кінцеву мету — досягти найкращого результату для команди.
Тому я не думаю, що в майбутньому це стане проблемою. У мене немає жодних побоювань чи занепокоєнь щодо боротьби з ним, і я не думаю, що в нього є якісь побоювання щодо боротьби зі мною.
Боттас продовжив контракт із Cadillac на сезон-2027 Формули-1.
Промокод XSPORT на Передплату Кіно+ТБ на 3 місяці діє знижка 35% до 31.12.2026
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.