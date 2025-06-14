Денис Сєдашов

Президент США Дональд Трамп може провести приватні тести за кермом боліда Формули-1 McLaren. Про це повідомив коментатор Жюльєн Фебро в ефірі телеканалу Canal+.

За інформацією джерела, заїзди можуть відбутися вже наступного тижня на трасі в Остіні (штат Техас, США), яка приймає етап чемпіонату світу — Гран-прі США.

Дональд Трамп відомий своєю любов’ю до автоспорту. Раніше він відвідував Гран-прі Маямі, а також був присутній на відкритті сезону NASCAR Cup Series — «Дайтона-500».

Наразі McLaren лідирує в чемпіонаті світу як у Кубку конструкторів.

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