Пілот McLaren Ландо Норріс висловився про боротьбу за чемпіонство у сезоні-2025 з Оскаром Піастрі. Слова британця наводить gpblog.com:

Я думаю, що ми досить відкрито говорили, що в якийсь момент щось, ймовірно, станеться. І ми просто повинні бути до цього готові.

Я думаю, що і Оскар, і я знаємо, що ми конкурентоспроможні, ми хочемо перемогти один одного. Але головне, що ми залишаємося сильними разом як команда.

Ми обидва хочемо перемогти, ми обидва хочемо перемогти один одного. Але зрештою може бути лише один переможець. І хай ним стане той, хто покаже найкращі результати протягом року.

Оскар добре виступає. Піастрі неймовірно добре пілотує на дуже високому рівні і заслуговує на все, що він робить зараз. Наша боротьба – це гарне та веселе суперництво.