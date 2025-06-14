У Ferrari спростували чутки про відхід Леклера
Фредерік Вассер запевнив, що у монегаска довгостроковий контракт з командою
близько 2 годин тому
Керівник команди Ferrari Фредерік Вассер висловився щодо майбутнього гонщика Шарля Леклера на тлі чуток про його можливий перехід до іншої команди. За словами французького фахівця, контракт монегаска з «червоними» є довгостроковим, а сам пілот неодноразово підтверджував своє бажання залишитися. Слова нводить італійське видання Motorsport.
У Шарля з нами довготривалий контракт. Від самого початку сезону він у кожному інтерв’ю наголошує, що хоче залишитися у Ferrari, перемагати разом з командою і бачить своє майбутнє тут. Але щопонеділка з’являється нова стаття з заголовком: «Леклер покине Ferrari наступного року».
Леклер розбив болід під час практики на Гран-прі Канади.