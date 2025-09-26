Денис Сєдашов

Британський пілот Ferrari Льюїс Хемілтон у соціальній мережі поділився тривожними новинами про свого 12-річного бульдога Роско.

У соцмережах Хемілтон розповів, що пес знову захворів на пневмонію та потрапив у критичний стан:

Будь ласка, не забувайте про Роско. Він знову підхопив пневмонію і мав проблеми з диханням. Його госпіталізували, дали заспокійливі, але під час обстеження зупинилося серце. Лікарям вдалося його реанімувати, зараз він у медикаментозній комі. Ми не знаємо, чи він прокинеться. Завтра спробують його вивести з коми. Я поруч із ним і дуже вдячний вам за молитви та підтримку. Льюїс Хемілтон

Роско, який став справжнім улюбленцем фанатів, навіть супроводжував спортсмена на Гран-прі.

