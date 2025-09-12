Хемілтон: «Солідний прогрес у Монці – для мене велика честь виступати за Ferrari»
Льюїс подякував фанатам за підтримку та любов
близько 1 години тому
Фото: Ferrari
Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон висловився в Instagram про виступ на Гран-Прі Італії:
Солідний прогрес у Монці. Штраф ускладнив задачу досягти кращого результату, але я виклався на повну. Дякую тіфозі за пристрасть. Для мене велика честь виступати за Ferrari, де я отримую неймовірної любові.
Величезне спасибі всім за їхню наполегливу працю цими вихідними. Я вдячний за прогрес, якого ми досягаємо разом. Всім дякую.
