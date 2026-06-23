Після п’ятирічної паузи Україна фактично заново відновлює повноцінний чемпіонат з дрифту. За цей час міжнародні серії — від Drift Masters до японських чемпіонатів — продовжували еволюціонувати: впроваджували телеметрію, ускладнювали суддівські протоколи, будували системи навчання та акредитації суддів. Український дрифт у 2026 році лише повертається до системного формату, і разом із цим неминуче стикається з викликами росту — від побудови сталої суддівської колегії до підвищення прозорості рішень для пілотів та вболівальників.

Дрифт – за визначенням суб’єктивна дисципліна. Але суб’єктивність не дає права на хаос. Артур Подлужний, дрифт‑пілот та професійний автогонщик, поділився враженням від суддівства після перших етапів UDC 2026:

«Сьогодні суддівству дуже складно встигати і за рівнем пілотів, і за очікуваннями публіки, тому головний виклик для чемпіонату – зберегти й посилити довіру до системи».

«Я готовий програти сильнішому супернику, але …»

Лідер українського дрифту наголошує: питання не в одному етапі чи окремому рішенні, а в системі.

«Я виходжу на старт, розуміючи, що витратив роки на тренування й побудову команди. Я готовий програти сильнішому супернику, але я не хочу програвати в ситуації, де навіть судді не можуть чітко пояснити своє рішення», — стверджує Подлужний.

Етапи UDC демонструють просту річ: формально є троє суддів, брифінг, критерії «лінія–кут–стиль», але фактично глядачі й пілоти часто бачать різні картини. Однакові помилки отримують різні санкції, схожі заїзди – різні бали, а дискусії після етапу крутяться не навколо боротьби на трасі, а навколо трактувань суддів.

Де саме ламається довіра

Проблему український пілот бачить у поєднанні трьох факторів: браку міжнародного досвіду, відсутності телеметрії та слабкої протоколізації.

«Ми фактично живемо на враженнях. Суддя бачить заїзд з 1–2 камер, у нього немає ні даних по швидкості, ні по куту», – пояснює Артур Подлужний.

Він підкреслює, що не ставить під сумнів добросовісність кожного конкретного судді, але критикує конструкцію. На практиці глядач і самі пілоти дедалі частіше опиняються в ситуації, коли протокол складніше пояснити, ніж саму трасу.

Ключова проблема: суб’єктивізм без запобіжників

Суддівство в дрифті завжди буде суб’єктивним – це норма. Але в Україні суб’єктивізм фактично не обмежений жодними запобіжниками – ні даними, ні прозорими процедурами.

Подлужний орієнтується на європейські та японські серії, де суддівство давно перестало бути чистою «опінією». У D1GP і японських чемпіонатах використовується секційна телеметрія: трек розбитий на зони, в кожній фіксується швидкість і кут, а судді бачать цифровий «скелет» заїзду.

По‑перше, бракує системного міжнародного досвіду. У Drift Masters чи Formula Drift судді постійно проходять навчання, працюють у різних серіях, їхню роботу аналізують ліги та федерації.

«У Drift Masters є телеметрія, сенсори, чітко розмічена траса. Судді сперечаються, спираючись на дані. Трек поділений на сектори, в кожному фіксуються швидкість, кут, плавність. Суддя бачить не тільки картинку, а й цифри», – додає пілот.

По‑друге, судді досі працюють майже без даних. Телеметрія швидкості, кута, GPS‑розмітка ключових зон — усе це в більшості випадків відсутнє або використовується точково. Суддя бачить кілька камер, робить висновок «на око».

По‑третє, слабко прописана процедура. Регламенти UDC існують, але для більшості глядачів і частини пілотів вони залишаються «внутрішньою кухнею». Лінії, «дорогі» зони, типові кейси помилок, логіка повторних заїздів і апеляцій — все це рідко комунікується публічно.

Окремо Артур згадує підхід Formula Drift:

«У них є відкриті регламенти, відео‑роз’яснення, публічні розбори етапів. Пілот і глядач розуміють, що шукають судді», – каже Подлужний.

Що реально допоможе українському чемпіонату вийти на новий рівень: конкретний список від Артура Подлужного

«Перше — це навчання й ліцензії. Суддівство має стати професією з живою ліцензією, яка прив’язана до постійного навчання, участі в міжнародних семінарах, спільних розборах етапів. Другий блок — технології: хоча б датчики швидкості й кута, GPS‑зони, прив’язка рішень до даних. Третій — правила та прозорість: ми маємо чітко описати, що таке ідеальна лінія на кожному етапі, які помилки критичні, як працює повторний заїзд і апеляція», – зазначає український пілот.

Важливо розбирати кейси публічно з прикладами та надавати короткі офіційні розбори ключових рішень після кожного етапу. Це захищає не лише пілотів, а й самих суддів: коли є дані й протокол, залишається менше простору для звинувачень та теорій змови, а більше – для довіри й навчання всієї спільноти.

Якщо цього не станеться, український дрифт ризикує надовго втратити довіру: чемпіонат, де пілоти ризикують життям, а навколо титулів лишається забагато запитань – замість прозорих відповідей, які має давати траса й чіткі правила.