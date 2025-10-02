Олег Гончар

Син співзасновника Red Bull Чалео Ювідья, мажоритарний власник Red Bull GmbH Чалерм Ювідья, планує повернути до команди тайсько-британського пілота Алекса Албона. Про це повідомляє Motorsport Italia.

За інформацією джерела, Ювідья готовий з власних коштів виплатити кошти за дострокове розірвання контракту Албона з Williams. Поточна угода британської команди з пілотом розрахована до кінця сезону 2027 року.

Раніше Red Bull намагалася переманити Албона назад під час міжсезоння, але отримала відмову. Албон виступав за австрійську команду в 2019–2021 роках, після чого перейшов до Williams.

Повернення Албона могло б посилити склад Red Bull, особливо з урахуванням його досвіду в команді. Деталі переговорів не розголошуються, але Ювідья, як ключовий акціонер, має вплив на кадрові рішення.

