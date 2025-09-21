Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен висловився про прихід Лорана Мекіса до Red Bull. Нідерландця цитує f1analytic.com:

Поки що працювати разом дуже приємно. Але за п'ять-шість тижнів не так багато можна відразу змінити в команді, тому важливо, що він прийшов, попрацювавши в різних командах, щоб отримати правильне розуміння того, як колективи функціонують. Зрештою, ми проаналізуємо, де можемо діяти краще, у чому ми сильні і що можна покращити в роботі команди – як це роблять усі.

Що мені також подобається в Лорані, то це підхід до технічних питань протягом вікенду та після повернення на базу на змістовних нарадах, і схоже, що все це працює добре, але машина вже повністю готова для цього року. Так що це не те, що він може легко змінити, але вплив на наступний рік і наступні роки, звичайно, може бути більшим.