Денис Сєдашов

Керівник Mercedes Тото Вольфф прокоментував непростий старт Льюїса Хемілтона у складі Ferrari після переходу з німецької команди наприкінці сезону-2024.

У розмові з Motorsport Week із посиланням на Bloomberg Hot Pursuit, Вольфф зазначив, що адаптація до нових умов потребує часу.

Гадаю, кожному потрібен період звикання. Інша машина, інший підхід до управління, нова команда інженерів, з якою потрібно навчитися працювати. Це повністю італійська команда. А він — британець, який ніби стрибнув туди з парашутом. Це вимагає часу. Тото Вольф

На його думку, труднощі Льюїса — природна частина процесу адаптації до нової гоночної культури й середовища.

Хемілтон: «Головне — створити машину, здатну перемагати в наступному сезоні».