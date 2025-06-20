Денис Сєдашов

Пілот команди Ferrari Шарль Леклер поділився враженнями від співпраці з новим напарником — семиразовим чемпіоном світу Льюїсом Хемілтоном.

У коментарі для RacingNews365 монегаск зізнався, що очікував багато від переходу британця до італійської стайні — і не розчарувався.

Я чекав багато від приходу Хемілтона в Ferrari, адже від настільки титулованого гонщика очікуєш і виняткової швидкості, і особливих навичок у пілотажі. Так і сталося. Найбільше мене вразила його робота на гальмуванні. Його вміння гальмувати пізно — справді вражає. Раніше я завжди вважав, що в цьому аспекті я маю перевагу над своїми напарниками, але Льюіс — на щабель вище. Шарль Леклер

Окрім технічних моментів, Шарля також захоплює професійний підхід Хемілтона до роботи в команді.

Мене вразило, наскільки дисципліновано він працює. Це те, з чого я хочу брати приклад. У всіх нас є інші інтереси поза Формулою-1, різні проєкти й захоплення, але найголовніше — залишатися сфокусованим на гонках. І Льюіс показує в цьому плані ідеальний приклад. Шарль Леклер

Названо найкращого та найшвидшого гонщика в історії Формули-1.