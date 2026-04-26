Володимир Кириченко

Під час 89-го щорічного загального збору членів Всесвітньої федерації бадмінтону, який відбувся 25 квітня 2026 року в данському Горсенсі, було ухвалено рішення продовжити призупинення членства Національної федерації бадмінтону Росії.

За підсумками голосування 186 із 236 делегатів висловилися за продовження чинного обмеження.

У ході засідання виступив президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров, який наголосив на важливості дотримання правил міжнародного спортивного руху.

«Ми всі – частина Олімпійського руху. Ми всі – велика олімпійська родина. Ми маємо говорити про правила. Станом на зараз в нас є відповідне рішення Міжнародного олімпійського комітету та Спортивного арбітражного суду».

Всесвітня федерація бадмінтону вперше призупинила членство Національної федерації бадмінтону Росії 11 листопада 2023 року через порушення умов членства. Йшлося, зокрема, про включення до своєї юрисдикції територій, які перебувають у сфері відповідальності іншого члена організації, зокрема регіонів України – Донеччини, Херсонщини, Луганщини та Запоріжжя.

