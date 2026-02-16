Жіноча збірна України з бадмінтону здобула бронзову медаль командного чемпіонату Європи
Українки поступилися національній команді Данії
1 день тому
Фото: ФБУ
Жіноча збірна України з бадмінтону вперше в історії завоювала медаль командного чемпіонату Європи серед дорослих. На континентальній першості, яка завершилася у Стамбулі, українки стали бронзовими призерками.
Історичний успіх забезпечили вихованки харківської школи бадмінтону: Поліна Бугрова, Євгенія Кантемир, Марія Столяренко, Софія Лаврова, Раія Альмалалха та Анастасія Алимова.
На шляху до медалей наша команда дійшла до півфіналу, де поступилася збірній Данії з рахунком 0:3, ставши бронзовими призерками.
Європейські вболівальники визнали українку найкращою бадмінтоністкою року.
Поділитись