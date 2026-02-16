Вайлдер пояснив, чому зірвався його поєдинок з Усиком
Бронзовий бомбардувальник назвав головну причину
1 день тому
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 KO) розповів, чому в нього не вийшло домовитися про поєдинок із володарем титулів WBA, WBC і IBF Олександром Усиком (24-0, 15 KO).
Цитує Вайлдера worldboxingnews.com.
«Усик спершу згадував наш бій, він хотів побитися зі мною. Але я не думаю, що його команда чітко визначилася з датою і місцем проведення поєдинку. Це питання все ще висіло в повітрі. Знаєте, але ж годинник цокає.
Я не можу сидіти і чекати. Звичайно ж, у нас були плани з приводу того, що ми хочемо зробити, щоб дістатися до вершини. Потім з'явився бій із Дереком Чісорою, який був на рівень вищим за всіх інших, оскільки нам необхідний саме такий суперник».
Нагадаємо, що бій Вайлдер – Чісора відбудеться 4 квітня в Лондоні.
Раніше Вайлдер назвав найскладнішого суперника у своїй кар’єрі.