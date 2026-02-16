Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 KO) розповів, чому в нього не вийшло домовитися про поєдинок із володарем титулів WBA, WBC і IBF Олександром Усиком (24-0, 15 KO).

Цитує Вайлдера worldboxingnews.com.

«Усик спершу згадував наш бій, він хотів побитися зі мною. Але я не думаю, що його команда чітко визначилася з датою і місцем проведення поєдинку. Це питання все ще висіло в повітрі. Знаєте, але ж годинник цокає.

Я не можу сидіти і чекати. Звичайно ж, у нас були плани з приводу того, що ми хочемо зробити, щоб дістатися до вершини. Потім з'явився бій із Дереком Чісорою, який був на рівень вищим за всіх інших, оскільки нам необхідний саме такий суперник».