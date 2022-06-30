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13 баскетболістів збірної Грузії вирушили до Риги на матч відбору до ЧС-2023 проти України

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Баскетбол Збірна України
10:29
13 баскетболістів збірної Грузії вирушили до Риги на матч відбору до ЧС-2023 проти України
Збірна Грузії з баскетболу / Фото - ФБУ
Напередодні чоловіча збірна Грузії з баскетболу вирушила до Риги (Латвія), де зіграє матч першого раунду відбору на чемпіонат світу-2023 проти команди України.

У складі команди Іліаса Зуроса на зустріч з підопічними Айнарса Багасткіса вирушили 13 баскетболістів, 12 з яких увійдуть до фінальної заявки на матч.
Захисники:

Гіоргі Цинцадзе (TSU, Грузія)

Гіві Бакрадзе («Олімпі», Грузія)

Раті Андронікашвілі («Creighton», NCAA)

Тед Макфаден («Мурсія», Іспанія)

Кахабер Джінчарадзе («Олімпі», Грузія)

Мераб Боколішвілі («Руставі», Грузія)

Форварди:

Дуда Санадзе («Борець», Сербія)

Бека Бурджанадзе («Бетіс», Іспанія)

Міхеїл Берішвілі (TSU, Грузія)

Гіоргі Корсантія («Кутаїсі», Грузія)

Торніке Шенгелія ( «Віртус Болонья», Італія)

Центрові:

Гога Бітодзе («Індіана», NBA)

Гіоргі Шермадіні («Тенеріфе», Іспанія)
Матч Україна – Грузія пройде на Арені Рига 1 липня о 19:00 за київським часом. В Україні зустріч буде ексклюзивно транслювати телеканал XSPORT.
Володимир Кириченко
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