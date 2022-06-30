Багатскіс: «Міхайлюк проведе з нами всього чотири тренування»
13 баскетболістів збірної Грузії вирушили до Риги на матч відбору до ЧС-2023 проти України
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10:29
Збірна Грузії з баскетболу / Фото - ФБУНапередодні чоловіча збірна Грузії з баскетболу вирушила до Риги (Латвія), де зіграє матч першого раунду відбору на чемпіонат світу-2023 проти команди України.
У складі команди Іліаса Зуроса на зустріч з підопічними Айнарса Багасткіса вирушили 13 баскетболістів, 12 з яких увійдуть до фінальної заявки на матч.
Захисники:
Гіоргі Цинцадзе (TSU, Грузія)
Гіві Бакрадзе («Олімпі», Грузія)
Раті Андронікашвілі («Creighton», NCAA)
Тед Макфаден («Мурсія», Іспанія)
Кахабер Джінчарадзе («Олімпі», Грузія)
Мераб Боколішвілі («Руставі», Грузія)
Форварди:
Дуда Санадзе («Борець», Сербія)
Бека Бурджанадзе («Бетіс», Іспанія)
Міхеїл Берішвілі (TSU, Грузія)
Гіоргі Корсантія («Кутаїсі», Грузія)
Торніке Шенгелія ( «Віртус Болонья», Італія)
Центрові:
Гога Бітодзе («Індіана», NBA)
Гіоргі Шермадіні («Тенеріфе», Іспанія)
Матч Україна – Грузія пройде на Арені Рига 1 липня о 19:00 за київським часом. В Україні зустріч буде ексклюзивно транслювати телеканал XSPORT.
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