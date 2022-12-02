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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

35 очок Дончіча не допомогли «Далласу» впоратися з «Детройтом»

Цієї ночі в НБА був зіграний лише один матч
Баскетбол НБА
02 грудня 09:25
35 очок Дончіча не допомогли «Далласу» впоратися з «Детройтом»
«Детройт» – «Даллас» / Фото - dallasnews.com
НБА. Регулярний чемпіонат

«Детройт» – «Даллас» 131:125 OT (36: 36, 25:24, 38:29, 18:28, 14:8)

«Детройт»: Богданович (30), Хейс (22 + 8 передач), Беглі (19 + 13 підбирань), Айві (16 + 6 передач), Дюрен (11)

«Даллас»: Дончіч (35 + 10 передач), Хардуей (26), Пауелл (7), Вуд (25 + 8 підбирань), Клебер (10 + 4 блок-шота)

Володимир Кириченко
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Теги

Даллас Маверікс Детройт Пістонс Лука Дончіч

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