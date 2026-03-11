Адебайо набрав 83 очки в матчі з Візардс – це другий найкращий показник в історії НБА
Центровий Маямі встановив рекорд ліги за кількістю реалізованих штрафних
близько 4 годин тому
Центровий Маямі Бем Адебайо провів другий найрезультативніший матч в історії НБА.
Сталося це у грі регулярного сезону проти «Вашингтона», яка завершилася перемогою колективу Еріка Споельстри – 150:129 (40:29, 36:33, 37:35, 37:32).
На рахунку 28-річного баскетболіста 83 очки (20-43 FG, 7-22 3PT, 36-43 FT), 9 підбирань, 3 асисти, 2 блокшоти та 2 перехоплення при 5 втратах.
Абсолютний рекорд належить ексгравцю «Філадельфія Ворріорз» (нині «Голден Стейт» – прим.) Вілту Чемберлену – 100 очок проти «Нью-Йорка» (169:147) у березні 1962-го.
Окрім цього Адебайо встановив рекорд ліги за кількістю реалізованих штрафних (було 28), рекорд «Хіт» за набраними очками в одній грі, перевершивши Леброна Джеймса (61), та оновив власний рекорд результативності (було 43).
Найрезультативніші матчі в історії НБА:
1. Вілт Чемберлен – 100 очок проти «Нью-Йорка» у березні 1962-го.
2. Бем Адебайо – 83 очки проти «Вашингтона» у березні 2026-го.
3. Кобі Браянт – 81 очко проти «Торонто» у січні 2006-го.
4. Вілт Чемберлен – 78 очок проти «Лейкерс» у грудні 1961-го.
5-8. Лука Дончич – 73 очки проти «Атланти» у січні 2024-го.
5-8. Девід Томпсон – 73 очки проти «Детройта» у квітні 1978-го.
5-8. Вілт Чемберлен – 73 очки проти «Нью-Йорка» у листопаді 1962-го.
5-8. Вілт Чемберлен – 73 очки проти «Чикаго» у січні 1962-го.
9. Вілт Чемберлен – 72 очки проти «Лейкерс» у листопаді 1962-го.
10-13. Деміан Ліллард – 71 очко проти «Х’юстона» у лютому 2023-го.
