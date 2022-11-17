Багатскіс: «Я дуже радий через ці дві перемоги»

Айнарс Багатскіс / Фото: ФБУ

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс в інтерв’ю пресслужбі ФБУ висловися про перемоги у двох матчах відбору на чемпіонат світу-2023 проти Нідерландів та Ісландії.



Нічого нового не скажу, але баскетбол починається з болхендрелів. Ми втратили Санона та Ковляра через травми, Зотов не долікував свою травму. Я боявся що, щось може статися з Сидоровим та Лукашовим, адже ми залишилися з двома маленькими. Саме тому ми запросили Тиртишника, йому окрема подяка – він реально допоміг команді.

Важливий і фактор тренованості: якщо в гравця немає регулярної ігрової практики і його ноги не звикли до відповідних навантажень, то головне було не перенавантажити команду за ці чотири тренування. Деякі гравці казали, що тренувань було забагато, але, як на мене, це були курортні тренування. Ми хотіли відновити взаємопорозуміння, обрати, що ми граємо в конкретних іграх, пригадати старе та додати нове. І те що було задумано, спрацювало на 100%.

Я радий, що ми більш-менш добре підготували команду, але мені дуже шкода Дениса Лукашова, який відверто отримав перенавантаження в ігровому плані. Ще хотів би відзначити, що ми достойно замінили Сидорова, коли він отримав травму. Моментами допомагав Тиртишник, моментами Ткаченко та Липовий.

Це були два різних матчі. Хтось скаже, що в Нідерландах нам було легко, але це так лише тому що ми добре грали і добре влучали. Така гра деморалізує будь-якого суперника. Але чого нічого не говорять про те, що іспанці мучилися з Нідерландами весь матч і виграли лише 12 очок? Але це риторичне питання.

Ісландці самі втратили перемогу з Грузією вдома і в Ригу приїхали злі. Ми пам’ятали, що вони зробили з нами в Рейк’явіку, але та поразка була на нашій совісті. Головне було позбутися втрат, краще відзахищатися в ранньому нападі та зупинити Фрідріксона. По тактиці, я вважаю, що ми зіграли на 5 з 5, адже Фрідріксона зʼїли. І враховуючи всі ці складнощі, враховуючи всі побоювання перед вікном, я вважаю, що ми з честю вийшли з ситуації.

Щодо українських експертів, вперше за довгий час мені цікаво було подивитися на те, як деякі провідні пишучі баскетбольні фахівці розуміють ситуацію в збірній, ситуацію навколо команди, ситуацію з гравцями. І, якщо чесно, я нічого нового не побачив: сказали, що всі ми невдахи, ніхто грати не вміє, а тактики не було. Це не здивувало, ані мене, ані будь-кого іншого, адже експерт, який пише, пише добре тільки про одного тренера та тільки про одну команду. Всі в Україні це добре знають, сміються, але він продовжує це робити. Ось цього мені хотілося торкнутися окремо.

У нас залишаються шанси, тож ми маємо зробити все що залежить від нас, а потім вже будемо дивитися на результати інших суперників».