4 квітня у Києві відбувся Media Slam – перший в історії Суперліги відкритий медіа-захід, організований Федерацією баскетболу України за підтримки титульного спонсора GGBET. Формат зустрічі об'єднав організаторів, клуби, гравців та представників медіа для відвертого діалогу про український баскетбол поза межами паркету.

Під час івенту обговорили результати регулярного сезону Суперліги GGBET, виступи чоловічої та жіночої національних збірних України, а також нагородили символічну п'ятірку регулярного чемпіонату. Спікерами виступили генеральний секретар ФБУ Володимир Драбіковський, головний тренер БК Київ-Баскет Дмитро Забірченко, а також гравці Суперліги Михайло Бублик (БК Київ-Баскет) та Антон Буц (БК Запоріжжя). Окрім того, CEO GGBET UA Сергій Міщенко вручив БК Київ-Баскет грошовий сертифікат за перемогу в Кубку України.

«Ми зайшли в український баскетбол не заради логотипа на банері – для нас це системна історія. Ми бачимо, як росте інтерес до баскетболу, і хочемо бути частиною цього зростання. А коли Київ-Баскет бере Кубок – важливо, щоб такі перемоги не проходили непоміченими. Чим гарячіше конкуренція – тим сильніший український баскетбол», – зазначив Сергій Міщенко, CEO GGBET UA.

«Регулярний сезон Суперліги GGBET був одним із найсильніших за останні роки. Дев'ять команд провели повноцінний чемпіонат попри всі виклики. Цього разу конкуренція вийшла на інший рівень – лідер втрачав очки й програв Кубок, аутсайдери здобували перемоги над фаворитами. Було складно спрогнозувати підсумкову таблицю. Попереду плей-оф, і ми впевнені – буде дуже цікаво», – прокоментував Володимир Драбіковський, генеральний секретар ФБУ.

GGBET є титульним спонсором Чемпіонату України з баскетболу Суперліга GGBET, а також титульним спонсором чоловічої та жіночої національних збірних України з баскетболу. Media Slam став першим заходом такого формату в історії Суперліги – відкритий діалог між організаторами, клубами, гравцями та медіа поза межами паркету. Учасники зустрічі обговорили не лише підсумки регулярного сезону, а й виступи національних збірних, перспективи плей-оф та розвиток чемпіонату в умовах воєнного часу. Спікери відзначили зростання конкурентності ліги, повернення вболівальників на трибуни, а також виклики, які клуби долають щосезону.

Суперліга GGBET вже перейшла до стадії плей-оф – вісім найкращих команд регулярного сезону продовжують боротьбу за чемпіонство.

У перших матчах плей-оф Дніпро переміг Черкаських Мавп – 93:62 Київ-Баскет став сильнішим за Запоріжжя – 73:64, Харківські Соколи виграли у Ніко-Баскета – 89:81, Рівне на виїзді перемогли Прикарпаття-Говерлу – 71:79.

