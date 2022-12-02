«Будівельник» дізнався суперників у другому груповому раунді Кубка Європи FIBA
Близнюк – в символічній збірній 6-го туру Кубка Європи FIBA
Лідер «Будівельника» допоміг своїй команді обіграти «Гронінген»
Богдан Близнюк / Фото - ФБУЛегкий форвард «Будівельника» Богдан Близнюк потрапив до символічної збірної 6-го туру Кубка Європи FIBA.
У матчі з нідерландським «Гронінгеном» Близнюк оформив тріпл-дабл. Він набрав 13 очок, 10 підбирань та 11 передач за 34 хвилини 32 секунди на майданчику.
Київська команда здобула перемогу з рахунком 86:81 та вийшла в наступний груповий раунд турніру.
Також в символічну збірну увійшли: Домінік Артіс («Шолє»), Міха Лапорнік, Дешон Фріман (обидва «Лєвіце») та Томас ван дер Марс («Хірос Ден Босх»).
Нагадаємо, «Будівельник» дізнався суперників по другому раунду Кубка Європи FIBA.
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