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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Близнюк – в символічній збірній 6-го туру Кубка Європи FIBA

Лідер «Будівельника» допоміг своїй команді обіграти «Гронінген»
Баскетбол Єврокубки
02 грудня 11:22
Близнюк – в символічній збірній 6-го туру Кубка Європи FIBA
Богдан Близнюк / Фото - ФБУ
Легкий форвард «Будівельника» Богдан Близнюк потрапив до символічної збірної 6-го туру Кубка Європи FIBA.

У матчі з нідерландським «Гронінгеном» Близнюк оформив тріпл-дабл. Він набрав 13 очок, 10 підбирань та 11 передач за 34 хвилини 32 секунди на майданчику.

Київська команда здобула перемогу з рахунком 86:81 та вийшла в наступний груповий раунд турніру.

Також в символічну збірну увійшли: Домінік Артіс («Шолє»), Міха Лапорнік, Дешон Фріман (обидва «Лєвіце») та Томас ван дер Марс («Хірос Ден Босх»).



Нагадаємо, «Будівельник» дізнався суперників по другому раунду Кубка Європи FIBA.
Володимир Кириченко
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Теги

Будівельник Богдан Близнюк Кубок Європи FIBA

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