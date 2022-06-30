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Стронгмен. Чемпіонат України. 95кг

Бобров відмовив «Прометею». Форвард збірної України бажає грати в іншому чемпіонаті

29-річний гравець не має наміру сидіти на лавці запасних
Баскетбол Українські легіонери
11:25
Бобров відмовив «Прометею». Форвард збірної України бажає грати в іншому чемпіонаті
В'ячеслав Бобров / Фото - ФБУ
Форвард збірної України В'ячеслав Бобров в інтерв'ю YouTube-каналу Overtime повідомив, що отримував пропозицію підписати контракт з чинним чемпіоном Суперліги «Прометеєм». 

Також гравець, минулий сезон догравав у французькому «Нантеррі», назвав лігу, перехід в яку для нього є пріоритетом.

«У мене була пропозиція від« Прометея », але я поки на нього не відреагував, адже я розумію, що там вже є п'ять українців і вони зараз будуть додавати до складу американців. У мене є амбції ще пограти і я не хочу сидіти на лаві і когось підміняти. Хочу ще почекати і знайти команду, де я буду грати по 25-30 хвилин».


«Для мене іспанська ліга завжди буде першою в Європі. Це ліга, яка ставить планку для всіх гравців, які бажають туди потрапити. Кожен, хто грав в Іспанії, має намір туди повернутися. Так що якщо у мене буде варіант в Іспанії, я поїду і не буду думати».


«США? Так, два-три роки тому я думав над ідеєю поїхати в Штати, але коли я пограв в «П'єно Жвайгждес» та перейшов в Іспанію, я зрозумів, що їхати в США і розраховувати на один шанс зі ста – це не для мене. Я поїхав в «Фуенлабраду», де були злети і падіння, але я вважаю, що я зробив правильний вибір і крок вперед. Можливо, G-ліга навпаки була б кроком назад. Я розмовляв з Максом (Звоновим – ред.) і він каже, що якщо ти не розкручений гравець, тебе можуть просто посадити на лавку».


Нагадаємо, до 24 лютого Бобров захищав кольори «Дніпра».

А тим часом чоловіча національна збірна України проводить заключний етап підготовки перед матчами кваліфікації ЧС-2023. 
Володимир Кириченко
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В'ячеслав Бобров Прометей

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