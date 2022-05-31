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«Бостон» має намір зберегти Хорфорда на наступний сезон

«Селтікс» хочуть зробити контракт бігмена повністю гарантованим
Баскетбол НБА
16:10
«Бостон» має намір зберегти Хорфорда на наступний сезон

«Бостон» має намір зберегти в складі центрового Ела Хорфорда на наступний сезон.

Поточний сезон стане останнім в контракті бігмена, спочатку він був гарантований тільки на 14,5 мільйона доларів. Згідно з інформацією Mass Live, «Бостон» хоче зробити контракт повністю гарантованим незалежно від результату фінальної серії з «Голден Стейт».

У нинішньому сезоні Ел Хорфорд набирає 10,2 очка, 7,7 підбору і 3,4 передачі в середньому за гру.

Рене Тер Велде
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Теги

Ел Хорфорд Бостон Селтікс

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