«Бостон» обіграв «Майамі» в сьомому матчі фіналу Східної конференції
«Бостон» має намір зберегти Хорфорда на наступний сезон
«Селтікс» хочуть зробити контракт бігмена повністю гарантованим
«Бостон» має намір зберегти в складі центрового Ела Хорфорда на наступний сезон.
Поточний сезон стане останнім в контракті бігмена, спочатку він був гарантований тільки на 14,5 мільйона доларів. Згідно з інформацією Mass Live, «Бостон» хоче зробити контракт повністю гарантованим незалежно від результату фінальної серії з «Голден Стейт».
У нинішньому сезоні Ел Хорфорд набирає 10,2 очка, 7,7 підбору і 3,4 передачі в середньому за гру.
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