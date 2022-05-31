«Бостон» має намір зберегти Хорфорда на наступний сезон

«Селтікс» хочуть зробити контракт бігмена повністю гарантованим

«Бостон» має намір зберегти в складі центрового Ела Хорфорда на наступний сезон.

Поточний сезон стане останнім в контракті бігмена, спочатку він був гарантований тільки на 14,5 мільйона доларів. Згідно з інформацією Mass Live, «Бостон» хоче зробити контракт повністю гарантованим незалежно від результату фінальної серії з «Голден Стейт».

У нинішньому сезоні Ел Хорфорд набирає 10,2 очка, 7,7 підбору і 3,4 передачі в середньому за гру.