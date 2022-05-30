47 очок Батлера допомогли «Майамі» обіграти «Бостон» і зрівняти рахунок у фінальній серії плей-офф Сходу
«Бостон» обіграв «Майамі» в сьомому матчі фіналу Східної конференції
У фіналі НБА «Селтікс» зустрінуться з «Уорріорз»
НБА. Плей-офф. Фінал Східної конференції. Сьомий матч
«Майамі» - «Бостон» 96:100 (17:32, 32:23, 26:27, 21:18) Серія завершена - 3:4
«Майамі»: Батлер (35 + 9 підборів), Адебайо (25 + 11 підборів), Лаурі (15 + 7 підборів), Струс (8 + 8 підборів), Такер (0) - старт; Оладіпо (9), Вінсент (4), Хірро (0).
«Бостон»: Тейтум (26 + 10 підборів + 6 передач), Смарт (24 + 9 підборів), Браун (24 + 6 передач), Хорфорд (5 + 14 підбирань), Р. Вільямс (2) - старт; Г. Вільямс (11), Уайт (8), Прітчард (0).
Коментарі 0