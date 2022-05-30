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«Бостон» обіграв «Майамі» в сьомому матчі фіналу Східної конференції

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08:35
«Бостон» обіграв «Майамі» в сьомому матчі фіналу Східної конференції

НБА. Плей-офф. Фінал Східної конференції. Сьомий матч

«Майамі» - «Бостон» 96:100 (17:32, 32:23, 26:27, 21:18) Серія завершена - 3:4

«Майамі»: Батлер (35 + 9 підборів), Адебайо (25 + 11 підборів), Лаурі (15 + 7 підборів), Струс (8 + 8 підборів), Такер (0) - старт; Оладіпо (9), Вінсент (4), Хірро (0).

«Бостон»: Тейтум (26 + 10 підборів + 6 передач), Смарт (24 + 9 підборів), Браун (24 + 6 передач), Хорфорд (5 + 14 підбирань), Р. Вільямс (2) - старт; Г. Вільямс (11), Уайт (8), Прітчард (0). 


Рене Тер Велде
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