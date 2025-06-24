Олег Гончар

Бостон Селтікс здійснив гучний обмін, відправивши 35-річного захисника Дрю Холідея до Портленд Трейл Блейзерс.

У рамках угоди Селтікс отримають 25-річного розігруючого Анферні Саймонса та два піки другого раунду драфту, повідомляє ESPN.

У сезоні 2024/25 Холідей набирав у середньому набирав 11,1 очка, 4,3 підбирання та 3,9 передачі за 30 хвилин на паркеті, залишаючись ключовим гравцем у захисті Бостона.

Натомість Саймонс набирав 19,3 очка та 4,8 передачі за 33 хвилини, ставши одним із лідерів Портленда в атаці.

Цікаво, що у 2023 році Холідей уже був частиною обміну з Портлендом у рамках угоди щодо Деміана Лілларда в Мілуокі Бакс, але через кілька днів Селтікс викупили його за пакет активів.

Тепер ветеран повертається до Блейзерс, а Бостон робить ставку на молодшого й більш атакувального Саймонса, який може посилити задню лінію.