«Бостон» обіграв «Майамі» в сьомому матчі фіналу Східної конференції
«Бостон» переміг на старті фінальної серії, знищивши «Голден Стейт» в останній чверті
34-х очок Каррі не вистачило «Ворріорз» для перемоги
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«Голден Стейт» – «Бостон» 108:120 (32:28, 22:28, 38:24, 16:40) Рахунок у серії – 0:1
«Голден Стейт»: Каррі (34), Віггінс (20), Томпсон (15), Грін (4 + 11 підбирань), Луні (4 + 9 підбирань) – старт; Портер (12), Пул (9), Ігудала (7), Б'єліца (3), Кумінга (0), Лі (0), Муді (0), Тоскано-Андерсон (0).
«Бостон»: Хорфорд (26), Браун (24 + 7 підбирань), Смарт (18), Тейтум (12 + 13 передач), Р. Вільямс (8 + 4 блок-шота) – старт; Уайт (21), Прітчард (8), Тайс (3), Г. Вільямс (0), Морган (0), Корнет (0), Фіттс (0), Стаускас (0), Хаузер (0).
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