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Божевільний данк форварда «Прометея» – в топ-10 моментів туру Єврокубка

Кращі моменти – у відеоогляді
Баскетбол Єврокубки
22 грудня 17:45
Божевільний данк форварда «Прометея» – в топ-10 моментів туру Єврокубка
Ді Джей Стефенс / Фото - Twitter
Неймовірний данк форварда «Прометея» Ді Джея Стефенса в матчі проти «Венеції» увійшов до топ-10 кращих моментів 9-го туру групового раунду Єврокубка.



Нагадаємо, «Прометей» переміг «Венецію» з рахунком 75:71.

Після дев'яти турів українська команда йде на 4-й позиції в турнірній таблиці, яку очолює іспанський «Ховентуд».

Володимир Кириченко
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Теги

Прометей Ді Джей Стефенс Єврокубок

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