Головний тренер «Прометея»: «Бачити вболівальників з України – це дивовижно»
Божевільний данк форварда «Прометея» – в топ-10 моментів туру Єврокубка
Кращі моменти – у відеоогляді
Ді Джей Стефенс / Фото - TwitterНеймовірний данк форварда «Прометея» Ді Джея Стефенса в матчі проти «Венеції» увійшов до топ-10 кращих моментів 9-го туру групового раунду Єврокубка.
Нагадаємо, «Прометей» переміг «Венецію» з рахунком 75:71.
Після дев'яти турів українська команда йде на 4-й позиції в турнірній таблиці, яку очолює іспанський «Ховентуд».
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