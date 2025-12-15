Бруклін розгромив Мілуокі, Лейкерс обіграли Фінікс, перемога Міннесоти
Індіана поступилася Вашингтону, Клівленд програв Шарлотт
близько 1 години тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Індіана – Вашингтон 89:108 (32:31, 15:27, 19:23, 23:27)
Індіана: Матурін 15, Хафф 13 + 4 блок-шота, Сіакам 11, Нембхард 7 + 6 передач, Томпсон 2 – старт; Уокер 12, Джексон 11 + 12 підбирань, Метьюз 8, Ферфі 5, Макконнелл 4, Джексон 1.
Вашингтон: Беглі 23 + 14 підбирань, Макколлум 18, Шемпені 13 + 14 підбирань, Керрінгтон 11, Джордж 9 + 8 підбирань + 9 передач – старт; Джонсон 14, Райлі 12, Вукчевич 6, Уоткінс 2.
Клівленд – Шарлотт 111:119 (29:33, 18:24, 32:31, 32:23, 0:8)
Клівленд: Гарленд 26 + 9 передач, Мітчелл 17 + 7 передач, Уейд 14 + 8 підбирань, Аллен 9, Хантер 4 – старт; Тайсон 16+13 підбирань, Брайант 10, Болл 8+5 перехоплень, Томлін 7, Портер 0, Проктор 0.
Шарлотт: Кніппел 29, Міллер 25 + 13 підбирань + 6 передач, Бріджес 20 + 10 підбирань + 6 передач, Джеймс 9 + 7 підбирань, Колкбреннер 7 – старт; Грін 8, Сімпсон 6, Салон 6, Діабаті 5, Пламлі 4, Пітерсон 0.
Бруклін – Мілуокі 127:82 (37:25, 28:23, 34:23, 28:11)
Бруклін: Дьомін 17, Клауні 16, Менн 12, Портер 12, Клекстон 10 – старт; Мартін 14, Пауелл 13, Шарп 10 + 8 підбирань, З. Вільямс 10, Вольф 8, Вілсон 5, Траоре 0.
Мілуокі: Трент 20, Кузма 13 + 7 підбирань, Роллінз 11, Тернер 9, Портер 5 + 7 передач + 6 втрат – старт; Портіс 10, Сімс 7 + 7 підбирань, Г. Харріс 3, Джексон 2, Ентоні 2, Коффі 0, Ненс 0.
Атланта – Філадельфія 120:117 (39:29, 20:26, 35:36, 26:26)
Атланта: Деніелс 27 + 10 підбирань, Оконгву 20 + 15 підбирань, Рісаше 15, Александер-Уокер 12 + 7 підбирань + 6 передач, Джонсон 12 + 10 підбирань + 12 передач – старт; Крейчі 19, Ньюелл 9, Кеннард 5, Гуйє 1, Уоллес 0.
Філадельфія: Джордж 35, Еджкомб 26, Ембій 22 + 14 підбирань, Граймс 14 + 7 передач, Барлоу 11 + 7 підбирань – старт; Драммонд 5+10 підбирань, Уокер 4, Маккейн 0, Едвардс 0, Лаурі 0.
Міннесота – Сакраменто 117:103 (20:27, 31:25, 37:32, 29:19)
Міннесота: Рендл 24 + 10 підбирань, Макденіелс 21, Хайленд 18, Дівінченцо 18 + 6 передач, Гобер 7 + 12 підбирань – старт; Рід 20 + 11 підбирань, Діллінгем 5, Кларк 2, Шеннон 2.
Сакраменто: Дерозан 17, Лавін 10, Мюррей 10 + 8 підбирань + 5 блок-шотів, Вестбрук 8 + 7 підбирань + 10 передач, Рейно 8 – старт; Шрьодер 17, Ачіува 17, Монк 16, Кліффорд 0.
Чикаго – Новий Орлеан 104:114 (26:21, 21:31, 28:24, 29:38)
Чикаго: Уайт 20, Вучевич 12 + 8 підбирань, Гідді 11 + 7 підбирань, Бузеліс 9, Окоро 5 – старт; Хертер 16, Террі 9, Вільямс 8, Сміт 6, Джонс 6, Коллінз 2.
Новий Орлеан: Фірс 20, Мерфі 20 + 10 підбирань, Джонс 10, Бей 10, Куїн 4 + 8 підбирань + 6 передач + 5 втрат – старт; Вільямсон 18, Пул 16, Макгауенс 5, Міссі 4+8 підбирань, Маткович 4, Альварадо 3.
Фінікс – Лейкерс 114:116 (36:31, 26:31, 15:24, 37:30)
Фінікс: Букер 27+7 передач, Вільямс 20, Брукс 18, Аллен 13+7 передач, Гіллеспі 10+6 передач – старт; О’Ніл 12, Гудвін 5, Данн 5, Буей 2, Ігодаро 2, Річардс 0.
Лейкерс: Дончич 29 + 6 передач + 6 втрат, Джеймс 26 + 8 втрат, Ейтон 20 + 13 підбирань, Смарт 8 + 6 передач, Хатімура 3 + 7 підбирань – старт; Хейс 12+9 підбирань, Вандербілт 7+7 підбирань, Ларевія 6+8 підбирань, Вінсент 5.
Портленд – Голден Стейт 136:131 (34:31, 27:31, 35:37, 40:32)
Портленд: Шарп 35, Грант 35, Авдія 26 + 7 підбирань + 8 передач, Камара 7, Клінган 3 + 10 підбирань – старт; Р. Вільямс 11 + 11 підбирань, Лав 8, Сіссоко 6, Мюррей 5, Рупер 0.
Голден Стейт: Каррі 48, Батлер 16 + 7 підбирань, Др. Грін 14 + 8 підбирань + 7 передач + 8 втрат, Муді 12, Пост 11 – старт; Подземські 12+7 підбирань + 6 передач, Хілд 10, Джексон-Девіс 5, Спенсер 2, Сантос 1, Мелтон 0.