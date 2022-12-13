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«Бруклін» розібрався з «Вашингтоном», «Сан-Антоніо» мінімально обіграв «Клівленд»

«Оклахома» не зуміла здолати «Даллас»
Баскетбол НБА
13 грудня 08:22
«Бруклін» розібрався з «Вашингтоном», «Сан-Антоніо» мінімально обіграв «Клівленд»
«Вашингтон» – «Бруклін» / Фото - Getty Images
НБА. Регулярний чемпіонат

«Вашингтон» – «Бруклін» 100:112 (25:29, 30:33, 28:32, 17:18)




«Індіана» – «Майамі» 82:87 (19:26, 23:21, 22:20, 18:20)

«Мемфіс» – «Атланта» 128:103 (35:29, 27:22, 40:25, 26:27)

«Даллас» – «Оклахома-Сіті» 121:114 (23:28, 43:24, 31:38, 24:24)




«Сан-Антоніо» – «Клівленд» 112:111 (29:27, 36:22, 27:29, 20:33)




«Портленд» – «Міннесота» 133:112 (33: 27, 37:32, 36:25, 27:28)

«Кліпперс» – «Бостон» 113:93 (29:25, 27:22, 32:25, 25:21)
Володимир Кириченко
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Теги

Регулярний чемпіонат (НБА) Результати (НБА)

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