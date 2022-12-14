Центровий «Будівельника» визнаний MVP ігрового тижня Суперліги
«Будівельник» програв у першому матчі другого раунду Кубку Європи FIBA
Кияни поступилися «Хапоелю Хайфа»
Фото: FIBA
«Будівельник» провів перший матч другого раунду Кубку Європи FIBA, у якому зустрівся з «Хапоелем Хайфа».
Кияни провалили третій сет, що і стало вирішальним у визначенні переможця зустрічі. Найрезультативнішим гравцем гри став новачок «Будівельника» Трой Франклін (21 очко).
Кубок Європи FIBA. Другий раунд
«Хапоель Хайфа» – «Будівельник» 81:71 (21:23, 17:12, 25:8, 18:28)
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