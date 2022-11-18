«Будівельник» обіграв «Київ-Баскет» в матчі лідерів Суперліги
«Будівельник» виграв дебютний матч в Балканській лізі
Найрезультативнішим гравцем зустрічі став гравець киян Арчі Гудвін
«Будівельник» / Фото - ФБУКиївський «Будівельник» провів черговий матч в Балканській лізі.
Столичний клуб з рахунком 89:62 обіграв «Башкімі» з Косово.
Найрезультативнішим гравцем зустрічі став атакуючий захисник киян Арчі Гудвін – 22 очка.
Балканська ліга
«Башкімі» – «Будівельник» 62:89 (13:27, 12:25, 18:21, 19:16)
«Будівельник»: Гудвін (22), Тиртишнік (15), Грант (12)
Відзначимо, що для команди Валерія Плеханова ця перемога стала дебютною на цьому турнірі. У першому турі «Будівельник» поступився «Пеї» (71:81).
Раніше «Будівельник» провів перший в історії матч в Північній Європейській баскетбольній лізі.
Коментарі 0