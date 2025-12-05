Олег Гончар

Черкаські Мавпи оголосили про підписання американського важкого форварда Ванса Джонсона, зріст якого складає 205 см, а вага 105 кг.

28-річний Ванс Джонсон останній рік NCAA грав за Мілуокі Пантерс набирав 10.1 очка + 5.5 підбирання. У G-Лізі за Айову Вулвз провів лише один матч.

Професійну кар’єру розпочав у 2021-му в Німеччині (Ітцехо Іглз, Про А, другий дивізіон). Далі грав у Великій Британії, Нідерландах, Мексиці та Венесуелі.

Джонсон посилить передню лінію Мавп перед домашнім туром Суперліги.