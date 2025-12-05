Черкаські Мавпи поступилися Ніко-Баскету, Харківські Соколи здолали Кривбас
В рамках ігрового дня пройшло два матчі
Суперліга. Регулярний чемпіонат
Харківські Соколи – Кривбас 96:85 (38:21, 16:21, 32:21, 10:22)
Харківські Соколи: Хохоник 11 + 9 передач, Клімов 23 + 4 підбирання + 3 передачі, Соловйов 25 + 7 підбирань, Заплотинський 19 + 10 підбирань, Чевердін 9 + 5 підбирань – старт; Микита Безима 4, Шавгаров 3, Максим Безима 2.
Кривбас: Далкорт 26 + 5 передач, Хілл 24 + 12 підбирань, Пікок 17, Водолазьський 11 + 6 підбирань, Скіра 4 – старт; Бібіков 3, Бречка 0, Триколенко 0, Пашолок 0, Мельник 0, Нагорний 0.
Черкаські Мавпи — Ніко-Баскет 68:70 (19:21, 20:7, 20:21, 9:21)
Черкаські Мавпи: Кошеватський 16 + 4 передачі, Дібіамака 15 + 5 підбирань, Гемлін 14 + 7 підбирань - 4 втрати, Марченко 9, Пирогов 3 — старт, Джонсон 6, Холод 5 + 4 передачі + 4 пдібирання, Фесун 0, Голенков 0, Упир 0
Ніко-Баскет: Сафонов 16, Зайцев 15, Лук’ян 8 + 6 підбирань + 5 передач, Гарбар 4, Лихой 3 + 5 підбирань — старт, Грищук 13 + 7 підбирань + 3 перехоплення, Володін 9, Стуров 2, Кабанов 0