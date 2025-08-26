Олег Гончар

Баскетбольний клуб Черкаські Мавпи оголосив про продовження контракту з головним тренером Дмитром Нагорним, повідомила пресслужба клубу.

Нагорний очолив команду в жовтні 2024 року і в дебютному сезоні привів Мавп до бронзових медалей Суперліги.

У регулярному чемпіонаті черкащани посіли четверте місце, а в плей-оф перемогли БК Рівне-ОШВСМ у чвертьфіналі. Бронза стала для клубу першим п’єдесталом із сезону 2017/18, коли вони здобули чемпіонство.

«Дмитро довів свою здатність виводити команду на високий рівень. Ми раді продовжити співпрацю».

Нагадаємо, раніше Агафонов залишив Черкаські Мавпи та може перейти в один з двох клубів Суперліги.