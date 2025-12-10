Олег Гончар

Мілвокі Бакс, Нью-Йорк Нікс, Даллас Маверікс і Фінікс Санз виявляють інтерес до розігруючого Кріса Пола після його відсторонення від матчів Кліпперс.

За інформацією інсайдера Джейка Фішера з basketnews.com, ці команди цікавилися 40-річним ветераном ще в міжсезоння і зберегли інтерес.

Кліпперс співпрацюватимуть з Полом та його агентом, щоб знайти нову команду після відкриття трансферного вікна 16 грудня.

Минулого тижня Пол дав зрозуміти, що готовий продовжити кар’єру, навіть якщо доведеться покинути Лос-Анджелес.