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«Чикаго» не зацікавлений в обміні Вучевича на Гобера

Чорногорець залишиться в команді на наступний сезон
Баскетбол НБА
12:30
«Чикаго» не зацікавлений в обміні Вучевича на Гобера

Центровий «Чикаго» Нікола Вучевич залишиться в команді на наступний сезон. «Буллз» не зацікавлені в придбанні бігмена «Юти» Руді Гобера, Повідомляє NBC Sports.

Нікола Вучевич, який повинен стати частиною будь-якої угоди з обміну француза, впевнений в тому, що залишиться в «Буллз». Чотирирічну угоду чорногорця з «Чикаго» розраховане до кінця наступного сезону.

«Юта» відмовила кільком клубам в обміні Донована Мітчелла, але готова розглянути пропозиції по Руді Гоберу.

Рене Тер Велде
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Теги

Руді Гобер Юта Джаз Нікола Вучевич Чикаго Буллз

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