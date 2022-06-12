«Юта» відмовила кільком клубам в обміні Мітчелла
«Чикаго» не зацікавлений в обміні Вучевича на Гобера
Чорногорець залишиться в команді на наступний сезон
Центровий «Чикаго» Нікола Вучевич залишиться в команді на наступний сезон. «Буллз» не зацікавлені в придбанні бігмена «Юти» Руді Гобера, Повідомляє NBC Sports.
Нікола Вучевич, який повинен стати частиною будь-якої угоди з обміну француза, впевнений в тому, що залишиться в «Буллз». Чотирирічну угоду чорногорця з «Чикаго» розраховане до кінця наступного сезону.
«Юта» відмовила кільком клубам в обміні Донована Мітчелла, але готова розглянути пропозиції по Руді Гоберу.
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