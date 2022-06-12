«Чикаго» не зацікавлений в обміні Вучевича на Гобера

Чорногорець залишиться в команді на наступний сезон

Центровий «Чикаго» Нікола Вучевич залишиться в команді на наступний сезон. «Буллз» не зацікавлені в придбанні бігмена «Юти» Руді Гобера, Повідомляє NBC Sports.

Нікола Вучевич, який повинен стати частиною будь-якої угоди з обміну француза, впевнений в тому, що залишиться в «Буллз». Чотирирічну угоду чорногорця з «Чикаго» розраховане до кінця наступного сезону.

«Юта» відмовила кільком клубам в обміні Донована Мітчелла, але готова розглянути пропозиції по Руді Гоберу.