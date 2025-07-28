Олег Гончар

Чикаго Буллз і головний тренер Біллі Донован домовилися про нову кількарічну угоду. Про це повідомив інсайдер Шемс Чаранія.

Переговори про продовження контракту розпочалися наприкінці сезону 2024/25.

60-річний Донован очолює Чикаго Буллз із 2020 року. За п’ять сезонів команда здобула 195 перемог і зазнала 205 поразок, лише раз вийшовши до плей-оф у 2021/22, де в першому раунді поступилася Мілвокі Бакс із рахунком 1:4.

До Чикаго Буллз Донован п’ять років тренував Оклахома-Сіті Тандер (2015–2020), щороку виводячи команду до плей-оф, але лише раз досягнувши фіналу Західної конференції у 2016 році. Раніше, у 2006 та 2007 роках, він привів університетську команду Флорида Гейторз до чемпіонських титулів NCAA.