Олег Гончар

Даллас Маверікс офіційно звільнив генерального менеджера Ніко Гаррісона — архітектора гучного обміну Луки Дончича в Лейкерс на Ентоні Девіса. Про це повідомили ESPN та AP. Рішення прийшло через дев’ять місяців після трейду, який розколов фанбазу та привів команду до 14-го місця на Заході з результатом 3-8.

Власник Патрік Дюмон взяв на себе відповідальність:

Я розумію, як глибоко вплинули ці важкі місяці на фанбазу. Патрік Дюмон

Обмін у лютому 2025-го шокував усіх — Дончич пішов за максимальний контракт, а Девіс травмувався в дебюті й досі не в формі. Фанати протестували: чанти "Fire Nico", вигнання з арени, скасування абонементів. Клуб втратив мільйони, оновлення квитків — лише 75-80%.

Інсайдер Тім Макмехон раніше розповідав про внутрішні розбіжності. Гаррісон захищався: "Це було колективне рішення". Тепер співінтерімними генменеджерами стали Матт Ріккарді та Майкл Фінлі. Пошук постійного триває. Даллас сподівається на перезавантаження, але без Дончича шлях до плей-офф важкий.