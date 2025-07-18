Олег Гончар

Захисник Деміан Ліллард повертається до Портленд Трейл Блейзерс, уклавши з рідним клубом трирічний контракт на 42 млн доларів, повідомив в Twitter інсайдер Шемс Чаранія.

Угода включає опцію гравця на сезон 2027/28 і право вето на трейд.

Ліллард, якого Портленд обрав під шостим номером на драфті-2012, виступав за команду до 2023 року, зігравши 769 матчів і набравши 19 376 очок. У вересні 2023-го його обміняли до Мілвокі Бакс у тристоронній угоді за участю Фінікса.

В липні 2025-го Бакс відрахували гравця після важкої травми, розподіливши 113 млн за його контрактом на п’ять років, і підписали Майлза Тернера.

Чаранія зазначив, що Ліллард використає сезон 2025/26 для відновлення після розриву ахіллового сухожилля, отриманого в квітні. Повернення до Портленда, де живуть його сім’я та діти, стало ключовим фактором. Ліллард відхилив пропозиції від команд-претендентів на мінімальні контракти.

У сезоні 2024/25 35-річний захисник набирав у середньому 24.9 очка, 4.7 підбирання та 7.1 передачі за матч.