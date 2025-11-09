Денвер обіграв Індіану, Сан-Антоніо виграв у Нового Орлеана, поразка Лейкерс
Фінікс виявився ильнішим за Кліпперс, Портленд поступився Маямі
близько 2 годин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Вашингтон — Даллас 105:111 (24:35, 29:22, 33:25, 19:29)
Вашингтон: Макколлум (25), Сарр (17), Джордж (10), Джонсон (9 + 9 підбирань), Шемпені (0) – старт; Вітмор (19), Беглі (10), Керрінгтон (9 + 5 втрат), Кісперт (4), Бренем (2), Воткінс (0).
Даллас: Вашингтон (14 + 10 підбирань), Крісті (12 + 7 підбирань), Флегг (12 + 7 підбирань + 6 передач), Геффорд (8), Рассел (6) – старт; Маршалл (30 + 8 підбирань), Вільямс (14 + 6 передач), Харді (8), Сіссе (5 + 9 підбирань), Павелл (2), Нембхард (0).
Філадельфія — Торонто 130:120 (33:43, 35:20, 33:34, 29:23)
Філадельфія: Максі (31 + 7 передач), Ембіід (29), Вотфорд (20 + 17 підбирань + 10 передач), Убре (19), Еджкомб (11 + 7 підбирань) – старт; Граймс (13), Драммонд (4 + 8 підбирань), Едвардс (3), Бона (0), Вокер (0).
Торонто: Квіклі (22 + 6 передач), Барретт (22 + 6 передач), Інгрем (21 + 8 підбирань), Барнс (18), Агбаджі (0) – старт; Мюррей-Бойлс (12 + 7 підбирань), Мамукелашвілі (10), Шед (9), Дік (3), Уолтер (3), Беттл (0).
Атланта — Лейкерс 122:102 (37:29, 31:25, 30:18, 24:30)
Атланта: Гує (21 + 7 підбирань + 7 передач), Рісаше (19), Воллес (14 + 7 передач), Оконгву (12 + 8 підбирань), Деніелс (10 + 8 підбирань + 13 передач) – старт; Крейчі (17), Ньюелл (17), Х’юстан (8), Топпін (4), Данте (0).
Лейкерс: Дончич (22 + 11 передач + 5 втрат), Ларевія (13), Ейтон (11), Хатімура (8), Смарт (5) – старт; Кнехт (14), Вандербілт (12 + 18 підбирань), Джеймс-молодший (9), Хейс (4), Сміт (3), Клебер (1).
Клівленд — Чикаго 128:122 (32:29, 24:43, 40:26, 32:24)
Клівленд: Мітчелл (29 + 6 передач), Хантер (29), Е. Моблі (24 + 8 підбирань), Тайсон (17 + 7 підбирань), Аллен (11) – старт; Меррілл (8 + 8 передач), Проктор (6), Вейд (2), Болл (2), Портер (0).
Чикаго: Окоро (19), Джонс (17), Гідді (15 + 9 підбирань + 6 передач), Вучевич (9), Бузеліс (4) – старт; Сміт (18 + 11 підбирань), Хертер (15), Досунму (14), Вільямс (11), Філіпс (0).
Маямі — Портленд 136:131 (27:30, 45:35, 28:32, 36:34)
Маямі: Павелл (22), Ларссон (16), Віггінс (15), Мітчелл (11 + 7 передач + 5 перехоплень), Вейр (9 + 12 підбирань) – старт; Йович (29 + 9 підбирань + 7 передач + 6 втрат), Хакес (14 + 12 підбирань + 7 передач), Сміт (13 + 6 передач), Фонтеккйо (7).
Портленд: Авдія (33 + 11 підбирань + 8 передач), Шарп (21 + 9 підбирань + 6 втрат), Холідей (18 + 9 підбирань + 12 передач), Клінган (13), Камара (13 + 7 підбирань) – старт; Грант (18), Ріт (6), Мюррей (6), Сіссоко (3), Р. Вільямс (0).
Сан-Антоніо — Новий Орлеан 126:119 (28:22, 38:36, 26:27, 34:34)
Сан-Антоніо: Фокс (24), Вембаньяма (18 + 18 підбирань + 5 втрат), Вассел (16), Барнс (15), Касл (14 + 14 передач) – старт; Шемпені (14), К. Джонсон (12 + 8 підбирань), Сохан (10), Вотерс (3), Браян (0).
Новий Орлеан: Мерфі (41 + 9 підбирань), Фірс (18), Джонс (15), Бей (10), Луні (5) – старт; Квін (13 + 8 передач), Альварадо (8), Хоукінс (5), Маткович (4), Піві (0).
Денвер — Індіана 117:100 (31:18, 25:29, 39:35, 22:18)
Денвер: Йокич (32 + 14 підбирань + 14 передач + 8 втрат), Вотсон (16 + 7 підбирань), К. Джонсон (12), К. Браун (8), Пікетт (2) – старт; Хардуей (17), Стротер (12), Б. Браун (6 + 7 підбирань), Валанчюнас (6), Джонс (6), Ннаджі (0), Тайсон (0).
Індіана: Несміт (25), Нембхард (22 + 6 передач), Сіакам (14), Вокер (8), Джексон (4) – старт; Робінсон-Ерл (7), Бредлі (6), Шеппард (5), Хафф (4 + 4 блок-шота), Морріс (3), Коді Мартін (2), Денніс (0).
Кліпперс — Фінікс 103:114 (29:35, 17:25, 34:25, 23:29)
Кліпперс: Зубац (21 + 15 підбирань), Харден (13 + 13 передач), Біл (12), Д. Джонс (7), Данн (6) – старт; Коллінз (19), Батюм (9), Б. Лопес (8), Крісті (8).
Фінікс: Букер (21 + 10 підбирань + 9 передач), Вільямс (19), Брукс (16), Аллен (14), Грін (2) – старт; Гіллеспі (13), О’Ніл (12 + 7 підбирань), Гудвін (7), Данн (6), Річардс (4), Ігодаро (0).