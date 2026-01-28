Денвер та Юта програли Детройту і Кліпперс, перемога Оклахоми над Новим Орлеаном
Філадельфія виграла у Мілвокі, Нью-Йорк розбив Сакраменто
14 хвилин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Вашингтон – Портленд – 115:111 (26:28, 34:25, 26:34, 29:24)
Вашингтон: Сарр 29 + 12 підбирань + 6 блок-шотів, Джордж 19 + 9 підбирань, Міддлтон 19, Джонсон 18, Кулібалі 5 + 6 передач – старт; Керрінгтон 11, Райлі 6, Бренем 3, Уоткінс 2, Гілл 2, Шемпені 1, Лабіссьєр 0.
Портленд: Шарп 31, Авдія 17 + 12 підбирань + 6 втрат, Камара 16 + 9 підбирань, Клінган 14 + 20 підбирань, Холідей 5 + 7 підбирань – старт; Рупер 10 + 5 перехоплень, Грант 6, Лав 6, Ян Ханьсен 6, Сіссоко 0.
Нью-Йорк – Сакраменто – 103:87 (36:26, 16:25, 20:21, 31:15)
Нью-Йорк: Брансон 28, Бріджес 18, Таунс 17 + 11 підбирань, Анунобі 15 + 7 втрат, Харт 7 + 9 підбирань – старт; Макбрайд 9, Робінсон 7 + 13 підбирань, Шемет 2, Ябуселе 0.
Сакраменто: Дерозан 34, Вестбрук 14 + 6 втрат, Сабоніс 11 + 12 підбирань + 7 передач, Кліффорд 7, Ачіува 6 – старт; Шрьодер 4, Кардуелл 4 + 10 підбирань, Рейно 4, Елліс 3.
Оклахома-Сіті – Новий Орлеан – 104:95 (17:14, 31:32, 31:23, 25:26)
Оклахома-Сіті: Гілджес-Александер 29, Холмгрен 20 + 14 підбирань + 5 блок-шотів, Віггінс 13 + 5 втрат, Дорт 12 + 8 підбирань, Джейлін Вільямс 4 + 10 підбирань + 4 блок-шоти – старт; Джо 17, Дженг 4, К. Вільямс 3, Карлсон 2, Барнхайзер 0.
Новий Орлеан: Вільямсон 21 + 11 підбирань, Бей 16 + 13 підбирань, Мерфі 10, Джонс 9, Квін 9 + 7 підбирань – старт; Міссі 9 + 4 блок-шоти, Альварадо 8, Фірс 7, Маткович 6, Піві 0.
Філадельфія – Мілвокі – 139:122 (42:34, 29:28, 35:33, 33:27)
Філадельфія: Джордж 32, Ембіід 29 + 9 підбирань, Максі 22 + 9 передач, Еджкомб 12 + 8 підбирань + 7 передач, Убре 7 – старт; Маккейн 17, Едвардс 8, Бона 6 + 8 підбирань, Барлоу 4, Уотфорд 2, Уокер 0, Брум 0.
Мілвокі: Тернер 31, Роллінз 24 + 8 підбирань, Портіс 17 + 12 підбирань + 8 передач, Кузма 17 + 8 підбирань + 8 передач, Грін 8 – старт; Трент 13, Ентоні 10, Ненс 2, Коффі 0, Джексон 0, Г. Харріс 0, Сімс 0, Т. Адетокумбо 0.
Денвер – Детройт – 107:109 (18:31, 28:21, 26:30, 35:27)
Денвер: Дж. Мюррей 24 + 10 передач, Валанчюнас 16 + 16 підбирань, Уотсон 13, Джонс 12, Пікетт 4 – старт; Б. Браун 16 + 7 підбирань, Хардуей 14, Стротер 4, Ннаджі 4.
Детройт: Каннінгем 22 + 11 передач, Харріс 22 + 8 підбирань, Дюрен 14 + 8 підбирань, Томпсон 14 + 5 перехоплень, Д. Робінсон 2 – старт; Грін 10, Холланд 10, Айві 8, Стюарт 7, Дженкінс 0.
Фінікс – Бруклін – 106:102 (28:29, 32:22, 22:24, 24:27)
Фінікс: Вільямс 27, Брукс 26, Аллен 18 + 6 передач, О’Ніл 7, Гудвін 4 + 9 підбирань – старт; Буей 10, Данн 9, Ігодаро 3, Хейс-Девіс 1, Флемінг 1.
Бруклін: Портер 36, Дьомін 15, Клекстон 8 + 8 передач, Менн 7, Пауелл 0 – старт; З. Вільямс 11, Томас 11, Шарп 7 + 7 підбирань, Вольф 4, Сараф 3.
Юта – Кліпперс – 103:115 (29:18, 25:35, 20:36, 29:26)
Юта: Бейлі 20, Маркканен 19, Коллієр 12 + 9 передач, Вільямс 11, Лав 3 + 11 підбирань – старт; Сенсабо 13, Андерсон 12, Філіповські 8 + 10 підбирань, Клейтон 5, Хендрікс 0.
Кліпперс: Ленард 21 + 7 підбирань, Харден 16 + 10 передач, Данн 14 + 5 перехоплень, Коллінз 11, Зубац 9 + 7 підбирань – старт; Б. Лопес 14, Міллер 11, Сендерс 8, Батюм 8, Браун 3, Крісті 0, Нідерхойзер 0.