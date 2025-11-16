Денвер здолав Міннесоту, Дончич допоміг розбити Мілуокі, Оклахома знову перемогла
Мемфіс програв Клівленду, Індіана поступилася Торонто
близько 1 години тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Клівленд – Мемфіс 108:100 (28:32, 26:29, 22:23, 32:16)
Клівленд: Мітчелл 30, Е. Моблі 22 + 13 підбирань + 4 блок-шоти, Аллен 16, Меррілл 13, Хантер 9 – старт; Болл 9 + 7 підбирань + 5 втрат, Уейд 4, Портер 3, Томлін 2, Ненс 0, Проктор 0.
Мемфіс: Джарен Джексон 26, Іді 13 + 7 підбирань, Кауард 10 + 8 підбирань, Веллс 8, Морент 7 – старт; Альдама 12 + 11 підбирань, В. Вільямс 8, Колдуелл-Поуп 6, Лендейл 5, Спенсер 3, Кончар 2.
Шарлотт – Оклахома-Сіті 96:109 (30:30, 22:25, 18:32, 26:22)
Шарлотт: Бріджес 15, Секстон 13, Колкбреннер 13 + 7 підбирань, Кніппел 8 + 5 втрат, Джеймс 3 – старт; Діабате 13 + 11 підбирань, Менн 10, Рівс 9, Сімпсон 9, Коннотон 3, Пламлі 0.
Оклахома-Сіті: Гілджес-Александер 33 + 7 передач, Холмгрен 25 + 8 підбирань, Хартенштайн 12 + 12 підбирань, Уоллес 10, Дорт 3 – старт; Мітчелл 14, Карлсон 7, Джо 3, Дженг 2, Карузо 0, Барнхайзер 0.
Індіана – Торонто 111:129 (29:32, 24:30, 32:39, 26:28)
Індіана: Сіакам 30, Нембхард 22, Вокер 8 + 8 підбирань, Робінсон-Ерл 7, Бредлі 5 – старт; Макконнелл 9, Хафф 8, Денніс 7, Джексон 6, Пітер 5, Шеппард 3, Морріс 1.
Торонто: Барретт 22, Пелтль 22 + 9 підбирань, Інгрем 19, Барнс 14 + 11 підбирань + 6 передач, Куїклі 12 + 7 передач – старт; Мамукелашвілі 12, Мюррей-Бойлс 10, Дік 8, Шед 7, Волтер 3, Темпл 0.
Мілуокі – Лейкерс 95:119 (18:30, 16:35, 38:27, 23:27)
Мілуокі: Я. Адетокумбо 32 + 10 підбирань + 5 втрат, Грін 15, Роллінз 10, Тернер 3 + 8 підбирань, Кузма 1 – старт; Трент 13, Портіс 8, Г. Харріс 6, Сірс 4, Коффі 3, Джексон 0, Сімс 0, Ентоні 0 + 7 передач, Т. Адетокумбо 0.
Лейкерс: Дончич 41 + 9 підбирань + 6 передач, Рівз 25 + 8 передач, Ейтон 20 + 10 підбирань, Ларевія 4, Джеймс-молодший 0 – старт; Хейс 10, Кнехт 9, Тьєро 4, Клебер 3, Сміт 3, Вандербілт 0.
Міннесота – Денвер 112:123 (31:29, 29:26, 26:32, 26:36)
Міннесота: Едвардс 26 + 8 підбирань + 6 передач, Рендл 26 + 7 передач, Макденіелс 15, Дівінченцо 11, Гобер 4 – старт; Рід 19, Конлі 5, Кларк 3, Діллінгем 3.
Денвер: Йокіч 27 + 11 підбирань + 10 передач + 6 втрат, Дж. Мюррей 23 + 12 передач, Хардуей 23, Гордон 23 + 10 підбирань, Вотсон 12 – старт; Б. Браун 7, Валанчюнас 6, Джонс 2, Стротер 0.