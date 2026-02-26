Детройт здолав Оклахому, Сан-Антоніо переміг Торонто, Мемфіс поступився Голден Стейт
Денвер виграв у Бостона, Клівленд без Хардена програв Мілвокі
НБА. Регулярний чемпіонат
Детройт — Оклахома — 124:116
Детройт: Дюрен (29 + 15 підбирань), Каннінгем (29 + 13 передач – 8 втрат), Робінсон (16), Томпсон (11 + 7 передач), Гарріс (4 + 8 підбирань) – старт; Рід (8 + 4 блок-шоти), Голланд (8), Грін (6), Леверт (9), Гьортер (0), Дженкінс (4).
Оклахома: Вільямс (30 + 11 підбирань), Воллес (23), Віггінс (20), Джо (3), Дорт (3) – старт; Бейгайм (0), Барнхайзер (0), Карлсон (4), Вільямс (13), Маккейн (20), Топич (0).
Торонто — Сан-Антоніо — 107:110
Торонто: Інгрем (20 + 11 підбирань), Квіклі (20), Барнс (15 – 5 втрат), Барретт (12 + 7 підбирань), Мюррей-Бойлс (4) – старт; Мамукелашвілі (2), Джексон-Девіс (0), Беттл (2), Пелтль (15 + 7 підбирань), Шед (12), Волтер (5 + 7 підбирань).
Сан-Антоніо: Васселл (21), Фокс (20), Касл (13), Вембаньяма (12 + 8 підбирань + 5 блок-шотів), Шемпені (10) – старт; Барнс (8), Джонсон (2), Браянт (3), Корнет (6), Гарпер (15 + 7 передач).
Мемфіс — Голден Стейт — 112:133
Мемфіс: Джексон (24 + 8 підбирань – 5 втрат), Джером (22), Смолл (16), Веллс (8), Проспер (3) – старт; Гендрікс (14), Піппен-молодший (8), Спенсер (5), Клейтон-молодший (4), Рупер (8).
Голден Стейт: Річард (21), Подземські (19 + 8 підбирань), Сантос (17), Муді (14), Горфорд (10 + 7 підбирань) – старт; Леонс (9 + 8 підбирань), Пост (12 + 8 підбирань), Пейтон (19), Спенсер (12 + 9 передач).
Х’юстон — Сакраменто — 128:97
Х’юстон: Шеппард (28), Шенгюн (26 + 13 підбирань + 11 передач), Дюрент (21), Сміт (12), Ісон (8) – старт; Грін (5), Кроуфорд (3), Капела (2), Голідей (7), Окоги (14 + 7 підбирань), Девісон (2).
Сакраменто: Вестбрук (22), Дерозан (15 + 7 передач), Рейно (11 + 8 підбирань), Ачіува (6 + 10 підбирань), Мюррей (3) – старт; Юбенкс (1), Монк (7), Плауден (9), Болдвін (5), Гейз (3), Кліффорд (15 + 4 перехоплення).
Мілвокі — Клівленд — 118:116
Мілвокі: Портер (20 + 8 підбирань + 5 перехоплень), Роллінз (18 + 9 передач), Кузма (17), Тернер (15), Грін (15) – старт; Портіс (10), Дженг (5), Сімс (11 + 11 підбирань), Томас (7).
Клівленд: Аллен (27 + 11 підбирань), Шредер (26), Меррілл (14), Тайсон (14 + 10 підбирань), Вейд (0) – старт; Ненс-молодший (0), Томлін (2), Браянт (11), Портер (8 + 9 передач), Елліс (14).
Денвер — Бостон — 103:84
Денвер: Йокич (30 + 12 підбирань), Стротер (12), Джонсон (11), Браун (6 + 7 підбирань), Мюррей (2) – старт; Ннаджі (0), Дарон (5), Джонс (6 + 7 підбирань), Валанчюнас (11), Гардуей-молодший (14), Браун (4), Сімпсон (2).
Бостон: Браун (23 + 11 підбирань), Вайт (20), Кета (10), Шайєрман (9), Гаузер (5) – старт; Бентон (0).
